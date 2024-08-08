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На юге Москвы провели молодежный политический ринг

15:01
  • четверг
  • 08 августа 2024

Участники обсудили самые острые проблемы

В Южном округе Москвы прошел молодежный политический ринг. Это новая площадка для дебатов, которая позволяет студентам подискутировать с политиками, спортсменами, деятелями культуры.

На этот раз экспертами выступили журналист Тимофей Баженов и заместитель начальника Мосжилинспекции Евгений Селивёрстов. Они обсудили самые острые проблемы сегодняшнего дня и поделились профессиональными секретами.

"Вопросы задают абсолютно разные: как построить карьеру, как быть лидером, что с экологией. Как стремительно развивается наш город Москва, куда он будет дальше развиваться. Вопросы транспорты и так далее. Срез вопросов огромный. Понимаем, что молодежь, задавая такие вопросы, впитывает у опытных людей знания и будет применять их в дальнейшей жизни", - заявил Евгений Селивёрстов, заместитель начальника Государственной жилищной инспекции столицы.

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