На юге Москвы провели молодежный политический ринг

Участники обсудили самые острые проблемы
В Южном округе Москвы прошел молодежный политический ринг. Это новая площадка для дебатов, которая позволяет студентам подискутировать с политиками, спортсменами, деятелями культуры.
На этот раз экспертами выступили журналист Тимофей Баженов и заместитель начальника Мосжилинспекции Евгений Селивёрстов. Они обсудили самые острые проблемы сегодняшнего дня и поделились профессиональными секретами.
"Вопросы задают абсолютно разные: как построить карьеру, как быть лидером, что с экологией. Как стремительно развивается наш город Москва, куда он будет дальше развиваться. Вопросы транспорты и так далее. Срез вопросов огромный. Понимаем, что молодежь, задавая такие вопросы, впитывает у опытных людей знания и будет применять их в дальнейшей жизни", - заявил Евгений Селивёрстов, заместитель начальника Государственной жилищной инспекции столицы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram