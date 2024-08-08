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В "Музеоне" для фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" появился город в городе

15:05
  • четверг
  • 08 августа 2024

"Музеон" - одна из центральных и самых больших площадок форума

Заняться наукой, творчеством или спортом. Всё это возможно в "Музеоне" на одной из площадок фестиваля-форума "Территория будущего. Москва 2030". Так, на "Планетарной станции" можно узнать о космических инновациях, а в пространстве "Киногород" даже стать актёром фильма. Что ещё интересного там проходит?

Динозавры ручные и размером с девятиэтажный дом - в "Музеоне" довольно близко можно познакомиться с обитателями Юрского периода в научном пространстве "Эволюция" на самом масштабном форуме-фестивале этого лета "Территория будущего. Москва 2030".

"Музеон" - одна из центральных и самых больших площадок форума - на территории площадью 60 тысяч квадратных метров здесь появился фактически город в городе. На интерактивных зонах можно заниматься наукой, творчеством и спортом и одновременно оценить новейшие проекты улучшения городской среды в рамках программы "Мой район". Например, детскую площадку, похожую на клумбу с ромашками. В комплексе - скалодром, сетки, качалки на пружинах и карусели.

Для спортсменов каждый час проходят бесплатные занятия по йоге в гамаках, и можно оценить многофункциональные воркаут-комплексы и уличные тренажеры, в том числе рассчитанные на работу с собственным весом. А еще - можно поймать волну! На высокотехнологичном тренажере для сёрфинга, который создает цунами в миниатюре и символизирует Москву-реку.

Отдельная зона - для гостей с хвостатыми. По проекту "Питомцы в Москве" совместно с кинологами разработаны обновленные комплексы для дрессировки собак с тоннелями, барьерами и перекладинами. Мария с пуделем Фигаро уже попробовали все!

В пространстве "Киногород" можно стать актером фильма и почувствовать атмосферу съемочной площадки. А на "Планетарной станции" - узнать о космических инновациях, разработанных в столице и даже совершить полет, правда, в аэротрубе. А еще собрать станцию приема спутниковых данных и космические паззлы. Рядом с технологиями будущего - ремесла прошлого на площадке "Времена и эпохи".

Через "Музеон" пролегла искусственная река, по которой можно сплавиться на каяке! И одновременно попасть на экскурсию - с выигрышного ракурса рассмотреть расписные своды палат бояр Романовых.

Гости узнают много нового о корабельном деле, примут участие в мастер-классах по реставрации, археологии и русской письменности. Всего запланированы тысячи интересных занятий, лекций и концертов, причем, по всей Москве.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
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