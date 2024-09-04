В долине реки Пахры археологи нашли древние реликвии

На этой территории находилось поселение

У археологов - целая россыпь интереснейших находок. Множество вещей, которые использовались в хозяйстве. Инструмент для плетения лаптей. Керамическая ручка от сковородки. Камни, которыми точили ножи. Одна из самых древних реликвий – монета, вероятно, времен царя Василия Темного. А вот это эффектные женские перстни.

Территория, где были обнаружены реликвии, находится в бассейне реки Пахры. Памятник археологии "Селище Подосинки-1". Открыт он был в 2006-м году известным ученым Михаилом Гоняным.

"В 2006-м году эта территория была просто пашней, распахивалась. И, проходя по ней, Михаил Иванович собрал несколько фрагментов битых горшков, несколько монет, подковные гвозди, обычные гвозди, фрагменты ножей. И понял, что здесь памятник, который по вещам, керамике был датирован пятнадцатым-шестнадцатым веком", - рассказал Геннадий Шибанин, сотрудник археологии Подмосковья.

Очередная загадка для историков. Все эти вещи утверждают - в период царствования Ивана III, Василия Третьего и, вероятно, Ивана Грозного здесь жили люди.

То, что на этой территории находилось поселение, доказывают найденные археологами следы более ста различных построек и сооружений. Вот здесь, например, был обнаружен погреб с остатками керамики. Вот только ни в восемнадцатом, ни в девятнадцатом веке на картах поселение уже не значится. Однако во время раскопок здесь были найдены вещи и этого времени.

"Вариантов может быть несколько - либо это была пашня. То есть, представьте - люди пашут, какие-то вещи теряются - подковные гвозди, сами подковы. Да, там какие-то вещи при уборке - косы ломаются, серпы ломаются, связанное всё с сельским производством. А, может, это место, например, пруд, что скорее всего - здесь был прудик на овражке", - отметил Геннадий Шибанин.

И его могли использовать как место отдыха уже и состоятельные люди. Неслучайно было найдено неординарное и довольно дорогое украшение - стеклянная гемма в медной оправе. С пока еще тоже неразгаданным изображением монаха.

Не так давно было принято решение - на этой территории будут строить новый логистический центр. Но перед приходом строителей по закону обязательно должны быть проведены археологические раскопки.

"С самого начала мы понимали, что наш земельный участок находится в районе культурного наследия, поэтому предварительно с департаментом культурного наследия города Москвы мы отработали возможность археологических изысканий", - сообщила Анастасия Сахнова, представитель компании-заказчика.

Все находки еще предстоит отреставрировать, изучить, датировать. Позднее они станут экспонатами Музея Москвы.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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