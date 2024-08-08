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YouTube перестал работать на компьютерах в России

12:58
  • четверг
  • 08 августа 2024

Власти предупреждали о замедлении работы видеосервиса

Видеохостинг YouTube в четверг, 8 августа, не открывается в интернет-браузерах на персональных компьютерах в России, свидетельствуют пользователи Сети.

Названы сроки возможной окончательной блокировки YouTube в России
YouTube в России станет работать хуже

Как отмечает ТАСС, решают проблему только VPN-сервисы, также YouTubу пока работает в браузерах мобильных устройств, как и мобильное приложение YouTube на Android.

18 июля председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подчеркивал, что блокировка YouTube в России в настоящее время не планируется. Однако сенатор признал, что "YouTube проводит, скажем так, недружественную политику по отношению к России".

Заместитель председателя думского комитета по информационной политике Антон Горелкин заверил, что замедление работы YouTube в России не повлияет на стабильность работы других сервисов Google. По его словам, подобная угроза могла бы возникнуть в случае блокировки видеохостинга, но "такой сценарий не рассматривается".

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