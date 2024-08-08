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Лукашенко рассказал о перманентной гибридной войне против народов СНГ

13:13
  • четверг
  • 08 августа 2024

Нас пытаются расколоть изнутри, предупредил политик

Против народов стран Содружества Независимых Государств (СНГ) ведется перманентная гибридная война, государства оказались под прессом незаконных односторонних экономических санкций. Такое заявление сделал в четверг, 8 августа, президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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Политик подчеркнул, что "каждая из стран СНГ уже пережила хотя бы одну цветную революцию, которая по своей сути является попыткой государственного переворота".

В частности, в Белоруссии в 2020 году предприняли попытку мятежа и хотели "штурмом перевернуть страну" — "рассчитывали, как фашисты, на блицкриг". Однако эти планы были сорваны, цитирует Лукашенко РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что Россия строит интеграционные планы исключительно на основе добровольности и взаимовыгодности всех участников этих процессов. Политик напомнил про преференции на энергетическом и сельскохозяйственном рынках, которыми пользуются члены интеграционных региональных объединений.

Использовать СНГ в своих интересах пытался киевский режим. Заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский с его западными "друзьями" лично обзванивали и упрашивали лидеров стран Содружества приехать на так называемую мирную конференцию в Швейцарию. Однако "никто из них на подобные уговоры не поддался".

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