Туристы из России пострадали в аварии автобуса в Турции

Травмы получили 13 пассажиров

Тринадцать человек пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Турции. В салоне транспортного средства находились граждане России и Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, авария произошла около 7 часов утра 8 августа в провинции Мугла на юге Турции. Местный новостной портал Mugla gazetesi пишет, что автобус с туристами перевернулся.

Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП. Пострадавшие доставлены в больницы

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