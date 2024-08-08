Туристы из России пострадали в аварии автобуса в Турции

Травмы получили 13 пассажиров
Тринадцать человек пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Турции. В салоне транспортного средства находились граждане России и Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
По данным агентства, авария произошла около 7 часов утра 8 августа в провинции Мугла на юге Турции. Местный новостной портал Mugla gazetesi пишет, что автобус с туристами перевернулся.
Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП. Пострадавшие доставлены в больницыВсе самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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