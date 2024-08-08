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Туристы из России пострадали в аварии автобуса в Турции

13:03
  • четверг
  • 08 августа 2024

Травмы получили 13 пассажиров

Тринадцать человек пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Турции. В салоне транспортного средства находились граждане России и Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

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По данным агентства, авария произошла около 7 часов утра 8 августа в провинции Мугла на юге Турции. Местный новостной портал Mugla gazetesi пишет, что автобус с туристами перевернулся.

Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП. Пострадавшие доставлены в больницы

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