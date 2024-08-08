Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Ксюши Яманаевой

У девочки - острый лимфобластный лейкоз

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita помогли собрать средства на лечение 10-летней Ксюши Яманаевой. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным и помог.

У девочки - острый лимфобластный лейкоз. Она перенесла трансплантацию костного мозга и теперь проходит тяжёлую реабилитацию. После операции у Ксюши возникли серьёзные осложнения. Кроме того, рак крови может вернуться в любой момент.

Слова благодарности от мамы: "Хочу выразить огромную благодарность всем неравнодушным людям, всем, кто не прошел мимо и помог нам собрать такую большую сумму! Хорошо, когда рядом есть люди, которые помогут в трудную минуту и подставят свое плечо для поддержки. От всего сердца благодарю Вас за невероятную помощь, за то, что дали Ксюше шанс на счастливое детство, а нам, родителям — возможность видеть, как наша принцесса растет и радуется жизни! Впереди нас ждет большой путь реабилитации, прием препарата, на который у нас большие надежды. Мы верим, что все у Ксюши будет хорошо благодаря Вашей поддержке! Искренне желаю всем здоровья крепкого и счастья! Пусть добро, которое Вы дарите, вернется к вам стократно!"

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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