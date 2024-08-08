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Главному кадровику Минобороны сократили срок ареста

13:37
  • четверг
  • 08 августа 2024

Юрия Кузнецова обвиняют в получении особо крупной взятки

Второй Западный окружной военный суд решил на один месяц сократить срок содержания под стражей начальнику главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере.
Суд отправил под арест экс-начальника вещевого управления Минобороны

Как сообщает ТАСС, суд счел необходимым изменить постановление 235-го гарнизонного военного суда и установить обвиняемому срок меры пресечения до 12 сентября, а не до 12 октября.

Ранее Кузнецов рассказал суду о своих заболеваниях, которые приобрел в период ликвидации последствий аварии в Чернобыле. Из-за них он "постоянно вынужден обращаться к врачам, я вынужден ежедневно пить таблетки, терпеть боль, у меня щитовидка и прочее". На этом основании подследственный просил перевести его из-под стражи под домашний арест.

При этом ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников отмечал, что Кузнецова содержат в хороших условиях. В следственном изоляторе "Лефортово" в его распоряжении оказалась камера площадью до 12 квадратных метров, в которой имеется телевизор, холодильник, чайник или кипятильник.

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Юрий Кузнецов (справа) в гарнизонном военном суде
Юрий Кузнецов (справа) в гарнизонном военном суде
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