ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Власти Абхазии опровергли планы открытия базы ВМФ России

13:56
  • четверг
  • 08 августа 2024

При этом страны продолжают тесное сотрудничество

Речь об открытии военно-морской базы России в Абхазии в настоящее время не идет. Такое заявление сделал в четверг, 8 августа, глава абхазского МИД Сергей Шамба.

Этот комментарий последовал за заявлением президента Абхазии о том, что в Очамчирской бухте появится пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России.

Как подчеркнул Шамба, "что касается Очамчирского порта, то речь не идет об открытии там военно-морской базы", сообщает РИА Новости.

31 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин одобрил подписание протокола о внесении изменений в соглашение с Абхазией об объединенной российской военной базе. Согласовывать документ будут после переговоров с абхазской стороной, провести которые поручено МИДу.

Между тем Абхазия всерьез присматривается к Союзному государству. Министр иностранных дел республики Инал Ардзинба отмечал, что его страна видит свое будущее в укреплении союза с Россией и в стремлении к Союзному государству.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
База ВМФ России
База ВМФ России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.