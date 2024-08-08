Власти Абхазии опровергли планы открытия базы ВМФ России

При этом страны продолжают тесное сотрудничество

Речь об открытии военно-морской базы России в Абхазии в настоящее время не идет. Такое заявление сделал в четверг, 8 августа, глава абхазского МИД Сергей Шамба.

Этот комментарий последовал за заявлением президента Абхазии о том, что в Очамчирской бухте появится пункт постоянного базирования кораблей ВМФ России.

Как подчеркнул Шамба, "что касается Очамчирского порта, то речь не идет об открытии там военно-морской базы", сообщает РИА Новости.

31 мая сообщалось, что президент России Владимир Путин одобрил подписание протокола о внесении изменений в соглашение с Абхазией об объединенной российской военной базе. Согласовывать документ будут после переговоров с абхазской стороной, провести которые поручено МИДу.

Между тем Абхазия всерьез присматривается к Союзному государству. Министр иностранных дел республики Инал Ардзинба отмечал, что его страна видит свое будущее в укреплении союза с Россией и в стремлении к Союзному государству.

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