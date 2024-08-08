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Российские силы ПВО сбили украинский МиГ-29 и 80 дронов в зоне СВО

13:45
  • четверг
  • 08 августа 2024

Поражен цех сборки БПЛА

Средства противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в зоне специальной военной операции. Также уничтожены 12 американских реактивных снарядов HIMARS, сообщили в Минобороны России.

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По данным военного ведомства, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, скопления живой силы и военной техники противника. Кроме того, ПВО сбила 80 украинских дронов.

Подразделения "Южной" группировки войск за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Часов Яра, Григоровки, Острого и  Ивано-Дарьевки в ДНР. Отражены две контратаки, противник потерял до 660 военнослужащих.

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