Российские силы ПВО сбили украинский МиГ-29 и 80 дронов в зоне СВО

Поражен цех сборки БПЛА

Средства противовоздушной обороны сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в зоне специальной военной операции. Также уничтожены 12 американских реактивных снарядов HIMARS, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России поражены цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, скопления живой силы и военной техники противника. Кроме того, ПВО сбила 80 украинских дронов.

Подразделения "Южной" группировки войск за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах Часов Яра, Григоровки, Острого и Ивано-Дарьевки в ДНР. Отражены две контратаки, противник потерял до 660 военнослужащих.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram