Массированная DDoS-атака обрушилась на Курскую область

Многие сайты не работают

Интернет-сервисы Курской области вышли из строя и временно недоступны из-за массированной DDoS-атаки.

Об этом днем в четверг сообщили пресс-службе регионального правительства. В частности, не работают сайты администрации Курской области.

В настоящий момент специалисты работают над скорейшим восстановлением работы интернет-ресурсов.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что цель атаки ВСУ на Курскую область – усиление переговорных позиций Киева в переговорах с Москвой.

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