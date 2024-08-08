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Массированная DDoS-атака обрушилась на Курскую область

13:47
  • четверг
  • 08 августа 2024

Многие сайты не работают

Интернет-сервисы Курской области вышли из строя и временно недоступны из-за массированной DDoS-атаки.
ВКС России нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

Об этом днем в четверг сообщили пресс-службе регионального правительства. В частности, не работают сайты администрации Курской области.

В настоящий момент специалисты работают над скорейшим восстановлением работы интернет-ресурсов.  

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что цель атаки ВСУ на Курскую область – усиление переговорных позиций Киева в переговорах с Москвой.

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