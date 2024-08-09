Гороскоп на сегодня, 9 августа, для всех знаков зодиака

Луна в Весах купается во внимании Солнца, Юпитера и Марса

Овны

Хороший день для представителей знака, которым нужно поговорить с любимым человеком, другом или своим ребенком. Вам удастся и донести свои мысли, и показать любовь.

Тельцы

Вы хорошо заработаете, если постараетесь. Правда, скорее всего, это будет разовая выплата. Но вы получите и деньги, и успешный опыт, и плюсик к самооценке.

Близнецы

Вы полны сил, а Солнце с Луной выступают в роли гарантов вашего успеха. Больше всех от этого выиграют представители знака, связанные с творчеством, модой, красотой.

Раки

Вы будете пожинать плоды своих прошлых добрых поступков и получать слова благодарности. Домашние дела будут спориться, что для вас очень важно.

Львы

Хороший день для юристов, студентов и преподавателей. Повезет тем, кто сдает экзамены, проходит собеседования, принимает важные решения.

Девы

У вас появятся предложения о работе, причем хорошо вам знакомой. Вы также можете вернуться к деятельности, которая когда-то приносила серьезный доход.

Весы

Луна в вашем знаке купается во внимании Солнца, Юпитера и Марса. Вас ждут комплименты и успех в обществе, лайки в социальных сетях и хорошая отдача от рекламы.

Скорпионы

Кто-то из женщин поддержит вас на работе, что станет неожиданностью для вас. Также сегодня представители этого знака будут успешны в финансовых и личных делах.

Стрельцы

Общительные, обаятельные представители знака познакомятся сегодня с полезными людьми. Если вы в отпуске, позитивные эмоции принесут экскурсии, командные игры.

Козероги

Вы работаете со всей самоотдачей и начальство скоро это оценит. Вас могут повысить в должности или перевести на более комфортное рабочее место.

Водолеи

День романтики, сентиментальных поступков и знакомств с противоположным полом. И даже ваши курортные романы перерастут во что-то серьезное.

Рыбы

У вас прибавится энергии, но это не значит, что надо бежать в спортзал или мчаться на дачу. Август в этом году медленный месяц, и вам тоже не следует спешить.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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