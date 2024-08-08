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Рогов рассказал о покушении на министра обороны Украины

14:25
  • четверг
  • 08 августа 2024

Официального подтверждения этой информации нет

В отношении министра обороны Украины Рустема Умерова, возможно, была совершена попытка покушения. Об этом заявил в четверг, 8 августа, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Как написал Рогов в своем Telegram-канале, "поступает информация" о таком преступлении в отношении украинского политика — в Киеве рядом с Умеровым сработало взрывное устройство.

Рогов заявил, что Умеров в результате попытки покушения попал в больницу в неизвестном состоянии. При этом российский политик подчеркнул, что подтверждение этой информации пока не поступало.

Умеров, прежде руководивший Фондом государственного имущества, стал министром обороны Украины в сентябре 2023 года. Сразу после этого были уволены шесть заместителей главы Минобороны. В Раде объяснили, что таким способом президент Украины Владимир Зеленский решил показать Западу "видимость борьбы с коррупцией в стране".

Сменив министра обороны, Зеленский велел Умерову разработать "новую философию отношения" к украинским военным, в том числе решить проблемы медицинского обеспечения и тренировок военнослужащих. В действительности это обернулось ужесточением силовой мобилизации украинцев.

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