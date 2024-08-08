Польша решила укрепить восточную границу из-за СВО

Россия подчеркивала, что не представляет угрозы ни для кого на Западе

Польша планирует укрепить восточную границу из-за действий российских сил на Украине. Такое заявление сделал польский министр внутренних дел Томаш Семоняк.

Как заявил политик, "это революционный проект, он изменит систему гражданской защиты". Варшава намеревается вложить миллиарды злотых в укрепление своего восточного флага от якобы возможных угроз со стороны России на фоне ее военной операции на Украине, пишет Bloomberg.

С 8 августа Эстония установила полный таможенный контроль на границе с Россией — под тщательный досмотр отныне подпадают грузы и люди, следующие в Россию, из-за чего продолжительность прохождения границы значительно увеличится.

Тем временем глава правительства Финляндии Петтери Орпо заявил, что в настоящее время нет никакой возможности открыть пропускные пункты на финской границе с Россией, прекратившие работу еще в ноябре 2023 года.

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