Минобороны показало удар ФАБ-500 по технике ВСУ у границ Курской области

Удар нанесли истребители-бомбардировщики Су-34

Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России сбросили бомбы ФАБ-500 на скопление бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры поражения украинских подразделений опубликовало Минобороны.

В военном ведомстве пояснили, что ФАБ-500 оснащены универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

Сбросив мощные бомбы, экипажи Су-34 дождались подтверждения разведки об уничтожении целей. После чего российские самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram