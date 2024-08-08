Минобороны показало удар ФАБ-500 по технике ВСУ у границ Курской области

Удар нанесли истребители-бомбардировщики Су-34
Истребители-бомбардировщики Су-34 ВКС России сбросили бомбы ФАБ-500 на скопление бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе Курской области. Кадры поражения украинских подразделений опубликовало Минобороны.
В военном ведомстве пояснили, что ФАБ-500 оснащены универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.
Сбросив мощные бомбы, экипажи Су-34 дождались подтверждения разведки об уничтожении целей. После чего российские самолеты благополучно вернулись на аэродром вылета.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram