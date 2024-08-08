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В Курской области закрыли три вокзала

14:20
  • четверг
  • 08 августа 2024

Суджа, Коренево и Псел

В Курской области вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псел временно закрыли для пассажиров.

"Движение поездов в Курской области, за исключением Суджанского и Кореневского районов, осуществляется в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Билеты на поезда дальнего следования можно вернуть без дополнительных сборов. Речь идет и о невозвратных билетах тоже.

Также на всех железнодорожных объектах Курской области проводятся дополнительные осмотры и инструктажи, передает ТАСС.

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