В Курской области закрыли три вокзала

Суджа, Коренево и Псел

В Курской области вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псел временно закрыли для пассажиров.

"Движение поездов в Курской области, за исключением Суджанского и Кореневского районов, осуществляется в штатном режиме, - сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Билеты на поезда дальнего следования можно вернуть без дополнительных сборов. Речь идет и о невозвратных билетах тоже.

Также на всех железнодорожных объектах Курской области проводятся дополнительные осмотры и инструктажи, передает ТАСС.

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