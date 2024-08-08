ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Немцев опечалила гибель германской техники под Курском

14:50
  • четверг
  • 08 августа 2024

"Мардеры" успели проехать всего 4 километра

Украинские войска в очередной раз отправили переданную им западную технику на уничтожение. На сей раз ВСУ небрежно обошлись с немецкими "Мардерами" во время атаки на Курскую область, сообщил журналист Юлиан Репке из Германии в соцсети X.

В Германии возникли трудности с поставкой Украине БМП "Мардер"
Новости СВО: Российские "Грады" наносят сокрушительные удары по бронетехнике ВСУ

По словам журналиста, у ВСУ под Курском было три немецких боевых машины пехоты "Мардер". Однако их не оборудовали надлежащей противовоздушной защитой. Так что они стали жертвой российских дронов-камикадзе, пройдя всего четыре километра.

Силы ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. Сейчас. По данным Минобороны, ВС России пресекают попытки украинских формирований прорваться вглубь российских территорий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Танк Leopard
Танк Leopard
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.