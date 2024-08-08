"Мардеры" успели проехать всего 4 километра

Украинские войска в очередной раз отправили переданную им западную технику на уничтожение. На сей раз ВСУ небрежно обошлись с немецкими "Мардерами" во время атаки на Курскую область, сообщил журналист Юлиан Репке из Германии в соцсети X.

По словам журналиста, у ВСУ под Курском было три немецких боевых машины пехоты "Мардер". Однако их не оборудовали надлежащей противовоздушной защитой. Так что они стали жертвой российских дронов-камикадзе, пройдя всего четыре километра.

Силы ВСУ атаковали Курскую область утром 6 августа. Под мощный обстрел попал приграничный город Суджа. Сейчас. По данным Минобороны, ВС России пресекают попытки украинских формирований прорваться вглубь российских территорий.

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