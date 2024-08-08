В ООН прокомментировали атаку ВСУ на военкора Поддубного

Журналистов нельзя атаковать даже в зонах боевых действий

Нападение на журналистов в зонах военных действий – это нарушение Женевских конвенций.

Об этом РИА Новости сообщила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Элизабет Троссел, комментируя атаку ВСУ на российского военного корреспондента Евгения Поддубного.

Она подчеркнула, что журналистам, которые занимаются освещением конфликтов, предоставляется защита в соответствии с международным гуманитарным правом.

"Все стороны конфликта должны защищать журналистов, а не нападать на них напрямую, и отстаивать их права в случае взятия их в плен", - добавила Троссел.

Накануне вечером машина Поддубного попала под обстрел ВСУ в приграничном районе Курской области. Журналист получил тяжелые ранения. Его экстренно доставили в Курскую областную больницу. На следующий день Поддубного транспортировали в институт скорой помощи имени Склифосовского в Москве. В настоящий момент военкор в тяжелом, но стабильном состоянии. Его жизнь вне опасности, сообщили в Минздраве России.

В России по факту атаки на Поддубного возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и воспрепятствовании деятельности журналиста.

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