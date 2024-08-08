Политик встретился с двухпартийной делегацией

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в четверг, 8 августа, что проводил встречу с американскими парламентариями в составе делегации Палаты представителей Конгресса США.

Украинский политик заявил, что "говорили о защите нашего государства и других ценностей", при этом акценты были сделаны на систему противовоздушной обороны, "спасение жизней украинцев и остановка любых попыток России продлить эту войну".

При этом Зеленский вновь ни словом не обмолвился о нападении Вооруженных сил Украины на Курскую область, хотя началось оно еще утром 6 августа, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что "мы в контакте с украинцами относительно той операции, которую они предприняли по другую сторону границы". Никакого осуждения или возмущения не прозвучало — американский чиновник отметил, что "решения относительно того, как проводить свои операции, являются решениями самой Украины".

Российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова возмутили заявления американских чиновников в связи с нападением Вооруженных сил Украины на Курскую область, поскольку удары по школам, больницам, автомобилям скорой помощи и жилым домам нельзя считать правом на самооборону.

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