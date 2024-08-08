Ряды ВСУ пополнили 18 женщин-заключенных

Людей в украинской армии катастрофически не хватает

В рядах украинской армии несут службу 18 женщин из числа осужденных на тюремные сроки за различные преступления. Об этом в четверг, 8 августа, рассказали в главном управлении коммуникаций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Там уточнили, что бывшие заключенные прошли базовую военную выучку и получили должности стрелков и санитарок в подразделениях сухопутных войск ВСУ.

Как подчеркнули в ВСУ, эти женщины-военнослужащие уже участвуют в боевых действиях, сообщает РИА Новости.

Ранее инструктор ВСУ Денис Кравченко заявил, что мобилизованные заключенные проходят очень короткую подготовку и сразу отправляются участвовать в боевых действиях. В итоге потери велики: батальон Кравченко за последние два месяца потерял 20 человек, а в среднем потери – до 50 человек в день.

При этом министр юстиции Украины Денис Малюська отмечал, что сначала в украинскую армию вступят порядка 5 тысяч осужденных, а "при наиболее благоприятных условиях" этот показатель увеличиться втрое.

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