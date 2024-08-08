Путин запретил в России треш-стримы

Нарушитель заплатит штраф
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете треш-стримов.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Новый закон определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство.
Нарушителю грозит административная ответственность в виде штрафа: до 100 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч рублей для должностных лиц, до миллиона рублей для юридических лиц. Вместе со штрафом будет изъято оборудование, с которого вели трансляцию.
Треш-стримы – это видео, где садисты издеваются над своими жертвами и транслируют это своим подписчикам. Как заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, новый закон должен отбить желание издеваться над другими на камеру ради славы и денег.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram