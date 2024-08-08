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Путин запретил в России треш-стримы

15:34
  • четверг
  • 08 августа 2024

Нарушитель заплатит штраф

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете треш-стримов.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Новый закон определяет порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство.

Нарушителю грозит административная ответственность в виде штрафа: до 100 тысяч рублей для граждан, до 200 тысяч рублей для должностных лиц, до миллиона рублей для юридических лиц. Вместе со штрафом будет изъято оборудование, с которого вели трансляцию.

Треш-стримы – это видео, где садисты издеваются над своими жертвами и транслируют это своим подписчикам. Как заявил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, новый закон должен отбить желание издеваться над другими на камеру ради славы и денег.

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