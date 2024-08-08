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Киевский режим насильно вывез тысячу детей с подконтрольной территории ДНР

15:25
  • четверг
  • 08 августа 2024

Это объясняется соображениями безопасности

Киевский режим продолжает вывозить детей с подконтрольных ему территорий. Национальная полиция Украины сообщила об "эвакуации" более тысячи несовершеннолетних из населенных пунктов Донецкой народной республики.

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Как написали полицейские в своем Telegram-канале, за первые три дня эвакуационных мероприятий из опасных районов "спасены" 1010 детей из 756 семей. В сообщении отмечается, что эвакуация осуществлялась как самостоятельно семьями, так и с помощью рабочих групп.

В планах нацполиции вывезти еще 3 723 ребенка. По версии украинских властей, таким образом они обеспечивают безопасность несовершеннолетних. МВД Украины ранее сообщало о принудительной эвакуации жителей 28 населенных пунктов ДНР – в том числе и детей.

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