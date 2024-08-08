Собянин: Московские больницы приняли пострадавших из Курской области

Пострадавшие находятся в тяжелом, но стабильном состоянии

В Москву доставили пятерых пострадавших от обстрелов в Курской области. Об этом сообщил Сергей Собянин. По его словам, все пострадавшие благополучно перенесли транспортировку.

Двоих детей доставили вертолетом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших находятся в НИИ скорой помощи Склифосовского, еще один - в больнице имени Иноземцева. Пострадавшие находятся в тяжелом, но стабильном состоянии.

Мэр также сообщил, что столичные власти направили в Курск дополнительные бригады врачей для оказания помощи местным медикам и транспортировки пострадавших в Москву, если будет такая необходимость.

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