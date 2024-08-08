Петросяна уличили в измене: заговорила Брухунова

Избранница юмориста дала интервью

Татьяна Брухунова - пятая жена Евгения Петросяна. Они оформили отношения в 2019 году. Считалось, что вместе влюбленные с 2018 года, когда четвертая супруга юмориста, артистка Елена Степаненко, подала на развод, но оказалось, что это не так.

В откровенном интервью нынешняя избранница Евгения Петросяна затронула много тем, в основном посвященных стилю, но речь зашла и о личном. Так, Татьяна Брухунова заявила, что живет с юмористом уже более десяти лет.

"Ну, какой расчет? Как прожить 12 лет с творческим человеком, который всего себя отдает работе, с известным человеком, на котором огромный груз ответственности… без чувств? Когда родился Ваган, муж мне признался, что наконец понял, что такое настоящая семья. Я не могу сказать, что горжусь этим, но счастлива, что имею к этому непосредственное отношение", - высказалась Татьяна.

Отметим, что у Петросяна от первого брака есть дочь Викторина. Ей 56 лет. Ходят слухи, что она порвала все связи с отцом, узнав о его связи с молодой помощницей. Якобы она полностью приняла сторону Елены Степаненко.

Кстати, после откровений Брухуновой пользователи Сети уличили Петросяна в измене. По их мнению, получается, что юморист закрутил роман с Татьяной, когда еще состоял в браке с Еленой Степаненко.

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