Брюссель не увидел в этом ничего предосудительного

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область никак не повлияет на поддержку Украины со стороны Евросоюза. Такое заявление сделал в четверг, 8 августа, представитель внешнеполитической службы интеграционного объединения Петер Стано.

По словам чиновника, позиция Брюсселя остается неизменной с февраля 2022 года: это полная поддержка Украины и ее военных усилий, что предполагает политическую, финансовую, дипломатическую и военную помощь.

Право защищать себя включает также право наносить удары по противнику на его территории, а потому Евросоюз не вмешивается в действия киевского режима и не собирается сокращать его поддержку, цитирует заявление Стано ТАСС.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова отметила, что своей варварской атакой в Курской области укробандеровцы попытались посеять панику среди жителей региона и продемонстрировать хотя бы какое-то подобие активности на фоне постоянных провалов ВСУ в зоне конфликта. При этом "кровавые преступления происходят на фоне циничного молчания Запада".

Президент Украины Владимир Зеленский также молчит о случившемся. Он не поднимал тему нападения ВСУ на Курскую область ни в вечернем видеообращении к нации, ни в беседе с делегацией Палаты представителей Конгресса США.

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