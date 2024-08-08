Истребители F-16 заметили над Херсонской областью

Власти считают, что ВСУ пытаются посеять панику

Истребители F-16 заметили в небе на Херсонском направлении. Об этом сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

По словам Филипчука, истребители летают над округом со вчерашнего дня. Глава администрации выразил уверенность, что скоро всех их собьют и уничтожат. F-16 – так же, как ранее американские и немецкие танки - станут экспонатами на Поклонной горе в Москве.

В минувшее воскресенье Владимир Зеленский заявил о прибытии F-16 на Украину. По данным The Economist, Киев получил первые десять из 79 американских истребителей. По некоторым данным, украинские летчики уже совершили первые вылеты на F-16.

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