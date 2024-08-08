ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Истребители F-16 заметили над Херсонской областью

15:44
  • четверг
  • 08 августа 2024

Власти считают, что ВСУ пытаются посеять панику

Истребители F-16 заметили в небе на Херсонском направлении. Об этом сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук. Видеообращение опубликовано в его Telegram-канале.

Эксперты скептически оценили переданные Киеву F-16
Обученный летать на F-16 пилот ВСУ поделился впечатлениями

По словам Филипчука, истребители летают над округом со вчерашнего дня. Глава администрации выразил уверенность, что скоро всех их собьют и уничтожат. F-16 – так же, как ранее американские и немецкие танки - станут экспонатами на Поклонной горе в Москве.

В минувшее воскресенье Владимир Зеленский заявил о прибытии F-16 на Украину. По данным The Economist, Киев получил первые десять из 79 американских истребителей. По некоторым данным, украинские летчики уже совершили первые вылеты на F-16.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Истребители F-16
Истребители F-16
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.