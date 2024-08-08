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Харламов и Ковальчук сэкономили на свадьбе

16:14
  • четверг
  • 08 августа 2024

Влюбленные берегли деньги как могли

43-летний Гарик Харламов и 31-летняя Катерина Ковальчук официально оформили отношения еще несколько недель назад, но свадьбу решили сыграть только сейчас. Накануне, 7 августа, влюбленные провели торжество, гостями которого стали самые близкие и друзья.

Говорят, влюбленные экономили как могли. Так, вел свадьбу друг – актер Сергей Бурунов. Пел тоже друг – Сосо Павлиашвили. Кроме того, праздник проходил на красивейшей загородной территории, также принадлежащей другу. Речь идет о подмосковном поселке Agalarov Estate.

Новоиспеченные супруги ради такого события облачились в наряды жениха и невесты. Правда, в середине вечера Харламов не выдержал и облачился в более привычную для себя одежду: футболку и кепку. А Катерина блистала в белоснежном платье-бюстье в пол с прозрачной фатой.

Тем не менее, несмотря на внушительную экономию, Харламов и Ковальчук все равно потратили на свадьбу приличную сумму. По подсчетам "КП", праздник обошелся влюбленным около пяти миллионов рублей.

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