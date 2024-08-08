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Путин легализовал майнинг криптовалют в России

15:54
  • четверг
  • 08 августа 2024

В законе закреплены порядок и условия ведения такой деятельности

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит с ноября легализовать в России майнинг криптовалют.

Осуществлять майнинг разрешат российским юрлицам и индивидуальным предпринимателям, включенным в реестр Минцифры. Россияне без такого статуса смогут заниматься майнингом без включения в реестр, если не превышают установленные лимиты энергопотребления.

Нельзя будет майнить криптовалюту судимым за экономические преступления и еще по ряду статей Уголовного кодекса

При этом в стране введут запрет на рекламу криптовалют и предложение их неограниченному кругу лиц, сообщает ТАСС.

Ранее Путин связал проблемы в энергоснабжении ряда регионов с майнингом криптовалют. Как заявил глава государства на совещании с кабмином по экономическим вопросам, этот вопрос "чреват серьезными последствиями для предприятий, систем ЖКХ, конкретных городов и поселков". Дефицит энергогенерирующих мощностей уже фиксируют в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае.

В Госдуме высказали еще одну претензию к майнингу криптовалют, точнее — к играм жанра "криптовалютный кликер", которые позволяют добывать токены, просто нажимая на экран смартфона. Глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что это "манипулирование и использование психологии граждан", а также "явно мошенничество", которое "надо пресекать".

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