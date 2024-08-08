Актриса Лиза Арзамасова родила второго ребенка

Звезда сериала "Папины дочки" показала фото из роддома

Лиза Арзамасова родила второго ребенка сегодня, 8 августа. Новость популярная актриса сообщила в своем официальном телеграм-канале. Звезда комедийного сериала "Папины дочки" опубликовала фотографию, которую сделала прямо из палаты.

"Сегодня Счастья стало Больше!" - написала радостная Арзамасова. Однако актриса не стала уточнять, какого именно пола ребенок и как назвали.

Отметим, что о беременности Лиза сообщила, когда уже стало невозможно скрывать округлившийся живот. Напомним, что у Арзамасовой и Авербуха есть сын Лев, он появился на свет тоже в августе, но три года назад.

Для Ильи Авербуха этот ребенок стал третьим. От брака с фигуристкой Ириной Лобачевой у него есть взрослый сын Мартин.

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