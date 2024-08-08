ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Актриса Лиза Арзамасова родила второго ребенка

15:56
  • четверг
  • 08 августа 2024

Звезда сериала "Папины дочки" показала фото из роддома

Лиза Арзамасова родила второго ребенка сегодня, 8 августа. Новость популярная актриса сообщила в своем официальном телеграм-канале. Звезда комедийного сериала "Папины дочки" опубликовала фотографию, которую сделала прямо из палаты.

"Сегодня Счастья стало Больше!" - написала радостная Арзамасова. Однако актриса не стала уточнять, какого именно пола ребенок и как назвали.

Отметим, что о беременности Лиза сообщила, когда уже стало невозможно скрывать округлившийся живот. Напомним, что у Арзамасовой и Авербуха есть сын Лев, он появился на свет тоже в августе, но три года назад.

Для Ильи Авербуха этот ребенок стал третьим. От брака с фигуристкой Ириной Лобачевой у него есть взрослый сын Мартин.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Елизавета Арзамасова
Елизавета Арзамасова
Актриса Лиза Арзамасова
Актриса Лиза Арзамасова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.