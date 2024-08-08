Киев бросил в бой в Курской области две бригады

Еще порядка четырех стягивают в Сумскую область для усиления

В радиоперехватах звучит французская, польская, английская речь. В Курскую область Киев бросил не насильно мобилизованных, а хорошо подготовленных высокооплачиваемых иностранных наемников и доморощенных идейных националистов. Цель - произвести впечатление на западных кураторов. Мол, ВСУ все еще способны вести боевые действия. Только подкиньте денег и вооружений.

Суджу ВСУ, судя по всему, надеялись взять с марша. Огонь велся из артиллерии и явно неизбирательно - куда попадут. Повреждены дома мирных граждан. Украинские боевики устроили откровенный террор. Дороги общего пользования минируют, ведут огонь по гражданским автомобилям.

Ситуация в Курской области - сложная. Сейчас в боевиков буквально летит все, что есть на вооружении "Северной" группировки. По противнику на передовых позициях непрерывно наносят удары звенья вертолетов. Истребители сбрасывают десятки корректируемых бомб на тылы, где ВСУ собирают резервы.

Подсчитано, что Киев бросил в бой две бригады. Еще порядка четырех стягивают в Сумскую область для усиления.

"Наносятся авиационные удары по выдвигающимся резервам ВСУ на территории Сумской области. За сутки противник потерял до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники, в том числе танк, четыре бронетранспортера, три боевые машины пехоты и 24 боевые бронированные машины "Козак". Всего с начала боевых действий на Курском направлении потери противника составили 660 военнослужащих и 82 единицы бронетехники, в т.ч. 8 танков, 12 бронетранспортеров, 6 боевых машин пехоты, 55 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения", - сообщили в Минобороны России.

Пострадавшим от украинских обстрелов жителей приграничных сел Курской области в регион направляют гуманитарную помощь. Медикаменты, предметы первой необходимости и личной гигиены. Немало людей покидали свои дома, успев взять только документы и ничего из вещей. По данным властей Курской области, были эвакуированы порядка трех тысяч человек, половина из которых находятся сейчас в пунктах временного размещения, в том числе соседних областей и других регионов центральной части России. Чистые и просторные номера. Бесплатное питание. Самое главное - тихо и безопасно. И дети наконец больше не боятся. Люди рассказали, что на всем своём пути из Курской области им активно помогали. Всегда было где ночевать и что есть.

Они надеются в ближайшее время вернуться домой. Но если вдруг не получится, то, к примеру, власти Санкт-Петербурга пообещали всем детям, эвакуированным в северный регион, предоставить места в учебных заведениях. Это, конечно, на крайний случай. В Курской области открыты дополнительные пункты для сдачи донорской крови, к которым с первых же часов работы выстроились огромные очереди из неравнодушных граждан. Если требуется - раненых переводят в федеральные центры.

"Сегодня в московские клиники поступили пятеро пострадавших от обстрелов в Курской области. Двое детей эвакуированы вертолётом в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, двое пострадавших — в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, один человек — в ГКБ им. Ф.И. Иноземцева. Все благополучно перенесли транспортировку, находятся в тяжёлом, но стабильном состоянии. В настоящее время проводятся необходимые обследования, начато комплексное лечение с привлечением ведущих специалистов Москвы и с применением лучших технологий. В Курск направлены дополнительные медицинские бригады для оказания помощи и для транспортировки, при необходимости, в московские больницы", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Работа с пострадавшими идет в достаточно оперативном порядке. Решения об дальнейшей эвакуации принимают очень быстро. У медиков есть все необходимое: и оборудование, и медикаменты.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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