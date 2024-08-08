В Брюсселе заявили, что Украина якобы действует в рамках законного права на самооборону

Совпадение ли, но аккурат к событиям в Курске в Киев слетелись сразу несколько представителей обеих партий Конгресса США. Зеленский отчитывается перед американцами. Прикрываясь выдумками о российской агрессии и пиаром вокруг поставок F-16, украинцы готовили вторжение под Курском.

Западные СМИ, разжигающие войну, взревели. Ведь, по сути, украинскую вылазку выдают за мирную инициативу! И это вот такой мир в понятии западных кураторов.

"Пока Россия не получит должных ответных агрессивных ударов, там не станут реагировать на любые наши предложения. Поэтому перед вторым саммитом мира, чтобы она туда пришла и не вела себя нагло, требуется применить инструменты принуждения", - сказал Михаил Подоляк, советник главы офиса президента Украины.

Сразу видно, кто учителя. Американская гегемония во всей красе. Но в Госдепе якобы не знали о готовившейся украинской диверсии.

"Ничего необычного в том, что они не сообщают нам об определенных тактиках до того, как они применяют их на войне. Мы предоставляем им оружие, можем что-то посоветовать. Но что касается тактики или нанесения ударов, то они сами принимают решения. В нашей политике ничего не поменялось. И своими действиями они никак ее не нарушают", - заявил Мэтью Миллер, представитель Госдепартамента США.

О том, что вся стратегическая разведка и планирование операций на линии фронта осуществляется американским и натовским командованием, Миллер умолчал. Киев ни шагу не может ступить без своих западных советников. В один голос с Вашингтоном запели их сателлиты. Председатель оборонного комитета Бундестага заявил, что не видит проблем в использовании ВСУ танков "Леопард". Мол, они уже не немецкие, а украинские. В свою очередь, депутат Сара Вагенкнехт назвала это "красной линией" и призвала канцлера Олафа Шольца принять меры.

В российском посольстве в США публичные заявления Запада назвали возмутительными. Некоторые зарубежные журналисты и политологи уже открыто называют вещи своими именами.

"Это вторжение имеет вполне конкретную цель. И это не военная цель, а террористическая, чтобы напугать российское население. Учитывая общую ситуацию на местах на Украине - а она просто ужасна, в том числе и на передовой. Их цель - отвлечь внимание от потерь на поле боя и показать, что у Украины все еще есть доступные резервы и так называемая стратегия", - отметил Гилберт Доктороу, американский политолог.

Тем более, что до американских выборов остается меньше трех месяцев. Вашингтон от Украины требует действий. Действуют как могут. Или - как позволено. Немецкий журналист – ярый сторонник войны – сетует, что дорогостоящую западную технику отправили без защиты буквально, на уничтожение: "Три немецких БМП Marder использует украинская армия в Курской области. К сожалению, снова без надлежащей противовоздушной обороны. Таким образом, через 4 километра они стали жертвами российских беспилотников-камикадзе".

Как пишет Washington Post, попытки Украины, скорее всего, не изменят ситуацию на фронте. В отличие от отношения населения к самому Зеленскому, который своими диверсиями губит ни в чем не повинный народ Украины.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram