Семьи с остатком маткапитала получат уведомление

Оно поступит в личный кабинет на портале госуслуг

Стало известно, что есть определенные правила получения остатка материнского капитала, если его сумма не превышает десяти тысяч рублей. Семьи получат его в виде единовременной выплаты, сообщает ТАСС. Причем сообщение об этом придет в виде уведомления от Социального фонда в личный кабинет на портале госуслуг. Причем к уведомлению будет приложено предзаполненное заявление для уточнения реквизитов. Выплата будет зачислена на банковский счет в течение пяти дней после обращения.

Напомним, что еще в конце июля Госдума одобрила поправку в законодательство, которая позволит семьям получить неистраченный материнский капитал. Эта идея принадлежит главе государства. Он предложил "организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства — просто выплатить семьям эти деньги и все".

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