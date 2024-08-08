Путин обсудил со Смирновым эвакуацию людей из опасных районов Курской области

Владимир Путин в режиме видеосвязи обсудил ситуацию в Курской области с временно исполняющим обязанности губернатора региона. Алексей Смирнов доложил обстановку, оперативный штаб работает круглосуточно.

Одной из тем, на которой акцентировали внимание, стала эвакуация жителей из опасных районов. Как доложил Смирнов, с этой целью в регион направлены колонные автобусов и дополнительные железнодорожные составы. Также поступают все необходимые медикаменты, стройматериалы, средства радиоэлектронной борьбы.

Глава государства подчеркнул - сейчас важно работать с пострадавшими людьми напрямую.

Смирнов: Вчера также поступили первые средства на переселение жителей из потенциально опасных территорий, у нас списки все сформированы, утверждены, мы продолжаем эту работу, я собирал строителей Курской области. У нас имеется достаточное количество жилья и на первичном рынке, и на вторичном - это квартиры и дома, которые люди тоже могут приобретать. Прошу вас, Владимир Владимирович поддержать выплату единовременную тем людям, которые вынужденно покинули своё жилье в связи с этими событиями, по 10 тысяч рублей, потому что многие находятся в пунктах временного размещения, даже не взяв с собой документы.

Путин: Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято. Необходимые ресурсы будут направлены. Кроме этого, надо будет оценить и другой ущерб, пожалуйста, вместе с коллегами из различных ведомств, в том числе и по линии МЧС, эту работу надо будет провести. Имеется в виду утрата имущества, утрата жилья, тоже в полном масштабе надо будет все это сделать. И как в таких случаях я всегда говорю, нужно обязательно работать непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи.