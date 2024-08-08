Жители Курской области, покинувшие опасные районы, получат единовременную выплату

Названа сумма десять тысяч рублей
На встрече по видеосвязи с врио главы Курской области Алексеем Смирновым Владимир Путин объявил о разовой выплате по десять тысяч рублей всем, кто покинул жилье из-за атак ВСУ в Курской области, передает ТАСС.
"Кроме этого, надо будет оценить и другой ущерб... Имеется в виду утрата имущества, жилья. Уже в полном масштабе надо будет все это сделать", - распорядился российский лидер.
При этом Владимир Путин призвал врио губернатора при оказании помощи жителям работать напрямую с людьми, доходить до каждой семьи.
Ранее стало известно, что в приграничных районах Курской области эвакуация идет круглыми сутками, людей вывозят автобусами и поездами. Практически все регионы России оказывают в этом помощь.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram