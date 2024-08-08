Мишустин о ситуации в Курской области: все ведомства активно работают, идет эвакуация

Заседание правительства в четверг глава кабмина Михаил Мишустин начал с помощи пострадавшим жителям Курской области

Конечно, сейчас важно поддержать жителей региона, все ведомства активно работают, идет эвакуация людей из небезопасной местности в специальные пункты временного размещения, которые находятся в том числе и в соседних областях. При необходимости им предоставляется лечение - в том числе при участии специалистов федеральных медицинских учреждений. По поручению главы государства первый вице-премьер Мантуров вчера провел межведомственное совещание по оказанию помощи Курской области. Выделен 1 миллиард 800 миллионов рублей на помощь семьям, которые потеряли жилье.