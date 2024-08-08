"Это большое горе": депутат Харченко встретилась с беженцами из Курской области

Некоторые люди покидали дома в халатах и спортивных костюмах

Депутат Госдумы от Курской области Екатерина Харченко рассказала об эвакуации жителей Суджанского и Кореневского районов. Она отметила, что люди находятся в стрессе. "Очень много людей старшего поколения, много семей с маленькими детками, с грудными детками“, - сообщила Харченко.

Она рассказала, что в настоящее время в Курске развернули работу девять пунктов временного размещения, часть беженцев уехали в Москву, Подмосковье и Орел. Харченко как раз в этих ПВР и встретилась с людьми, некоторые из которых покидали в спешке дома, будучи в "просто одном халате или спортивном костюме".

"Конечно, им создали максимально комфортные условия в санаториях, в пунктах временного размещения, в оздоровительных наших лагерях. Трехразовое питание, медицинское сопровождение, психологи из МЧС работают. Обеспечиваем всем необходимым", - рассказала Екатерина Харченко.

Она отметила работу коллег из других регионов, которые помогают с гуманитарной помощью и присылают медикаменты, одежду, обувь и продукты. "Это, конечно, большое горе", - констатировала депутат в беседе с Осторожно Media.

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