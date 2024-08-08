Заявлено о разводе певицы Глюкозы

Пара переживает тяжелый период

Недавно певица Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) попала в скандал после выступления на Дне металлурга в Красноярске. Многие зрители сочли поведение артистки на сцене странным и обвинили ее в употреблении запрещенных веществ. Певице впоследствии пришлось публично извиняться. Она призналась, что из-за смерти любимой бабушки начала принимать лекарства, выписанные врачами, не зная, что эти препараты так негативно на нее подействуют. К тому же у артистки разбирательства с бывшим продюсером Максимом Фадеевым.

Однако спустя время стало известно, что близкие якобы подыскивают реабилитационный центр для певицы. Будто бы она и сама не против пройти лечение. Поговаривают, что Наталья может уехать восстанавливаться за границу.

Меж тем появилась информация, что и в личной жизни артистки не все гладко. Певица уже 18 лет замужем за бизнесменом Александром Чистяковым. У них двое дочерей: 17-летняя Лидия и 12-летняя Вера.

"В этой семье сейчас есть конфликты и дело даже идет к разводу. Но, возможно, Наталья и Александр помирятся. Просто сейчас в принципе такой период, когда пары проходят различные испытания на прочность", - объяснила парапсихолог Ведаслава для Prozvezd.info.

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