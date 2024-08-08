На Украине будут увольнять людей за молчание о родных из России

Стало известно о новой инициативе

Член комитета Верховной рады по правам человека Сергей Козырь сообщил об ужесточении закона о необходимости предоставлять работодателям информацию о родственниках в России. В случае невыполнения такого требования работодатель вправе расторгнуть трудовой договор с работником.

Однако теперь появилась важная поправка. Если речь идет об объекте критически важной инфраструктуры, то человек будет обязан сообщать о родных в России. За молчание ему грозит увольнение.

"Мы видим, что в начале этого года многие наши оборонные предприятия стали объектами повышенного внимания, и это не случайно. Ведь среди работников могут быть те, кто предоставлял конфиденциальную информацию или способствовал утечке важных данных", - приводит слова главы комитета ТАСС.

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