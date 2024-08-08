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Звезда сериала "Постучись в мою дверь в Москве" Лиана Гриба вышла замуж за Губина

19:10
  • четверг
  • 08 августа 2024

Девушку подозревали в связи с коллегой

Актриса Лиана Гриба вышла замуж за актера Артема Губина. В Сети распространились кадры с бракосочетания. Для самого важного дня Лиана выбрала декольтированное белое платье, дополнив его фатой и убрав волосы в гладкую прическу, оставив лишь локон с одной стороны. Завершил образ букет из белоснежных калл.

Отметим, что Лиана Гриба прославилась после выхода на экраны русской версии турецкого кинохита "Постучись в мою дверь". Партнером Грибы стал Никита Волков.

Кстати, несколько месяцев назад вокруг Лианы и Никиты разразился скандал. Супруга Волкова Елена Еременко пожаловалась, будто Гриба ее жестоко избила. Тогда Лиана отреагировала на обвинения, сообщив, что инцидент случился еще зимой 2023 года, причем инициатором якобы была не она, наоборот, ей пришлось обороняться. Дошло до полиции, однако, по словам Лианы, дело закрыли еще тогда, ведь сторона обвинения не сумела предоставить необходимую информацию.

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