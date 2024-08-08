Группа "Катюша" встретилась с контрактниками в Едином пункте отбора на военную службу в Москве

Участники группы "Катюша" Анастасия Щепакина, Нана Хатл и Юлия Поленкова посетили Единый пункт отбора на военную службу по контракту и дали концерт перед военнослужащими.

"Мы здесь впервые. Обычно мы видим ребят уже во время выступлений на фронте. Впечатления остались. Посмотреть, как ребята проходят всю процедуру отбора перед попаданием на СВО, было максимально интересно. Мы успели встретить даже одного человека, который год назад побывал на наших концертах – там, в зоне проведения специальной военной операции. Он раньше был добровольцем, а теперь пришел полноценно заключать контракт. В Едином пункте отбора на военную службу все максимально комфортно и упорядоченно. Мы даже пытались талончик взять на первом этаже, но нам сказали, что придется тогда мобилизоваться. Так что мы как девчонки, которые только со своей обывательской стороны видели бойцов, можем сказать слова благодарности всем тем, кто сюда приходит и подписывает контракты", – сказала Нана Хатл, которую цитирует информагентство "Москва".