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Собянин: Более 60 столичных НКО оказывают помощь бойцам СВО и их семьям

19:47
  • четверг
  • 08 августа 2024

Одна из НКО собрала добровольцев, которые вяжут одежду и маскировочные сети для наших бойцов

Сергей Собянин сообщил, что более 60 некоммерческих организаций столицы помогают военнослужащим - участникам специальной военной операции и их семьям.

"Одна из НКО собрала добровольцев, которые вяжут одежду и маскировочные сети для наших бойцов. Другие некоммерческие организации проводят различные реабилитационные мероприятия и терапевтические занятия. Благодаря им военнослужащие и их семьи легче адаптируются к новым условиям жизни", - приводит слова главы города официальный портал мэра и правительства Москвы.

Также в Москве работает благотворительный проект, благодаря которому жены участников СВО и многодетные мамы могут обратиться за консультациями к психологам и специалистам по воспитанию. 

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