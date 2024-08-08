Московская "Единая Россия" утвердила программу на выборах в МГД

Основой программы стали наказы и предложения жителей столицы

Все поступившие предложения были тщательно проанализированы. В результате программа максимально учитывает пожелания и предложения горожан. Ее ключевыми пунктами стали: завершение обновления всей системы московского здравоохранения по новому стандарту, продолжение развития системы образования на всех уровнях, увеличение транспортной доступности для всех жителей города, а также продолжение развития перспективных видов транспорта, максимальное расширение меню сервисов соцподдержки для нуждающихся москвичей и многое другое.

Всего программа партии включает 11 блоков.

Напомним, что в сентябре в Москве пройдут выборы депутатов. Голосование продлится три дня – с 6 по 8 сентября. На сайте "ПОЛИТМОСКВЫ" можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму (polit-moscow.ru/spisok-kandidatov-na-vyborah-v-moskovskuyu-gorodskuyu-dumu-2024/), также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО (polit-moscow.ru/kandidaty-na-vyborah-tinao-2024/). Проголосовать можно будет онлайн или на избирательном участке.

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