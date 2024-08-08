Машков высказался об уехавших из России: "Наступит момент, когда они осознают, что потеряли"

Актер дал большое интервью

Московский театр Олега Табакова под руководством Владимира Машкова приехал в Севастополь. Показывают "Матросскую тишину". Журналисты пообщались с Машковым на самые разные темы, в том числе поговорили и о тех, кто покинул страну, но уже жалеет об этом.

"Я не слышу какого-то глубокого сожаления от этих людей о покинутой ими Родине. Думаю, этот процесс еще будет идти. Прежде всего, в их сознании и сердцах. Уверен, еще наступит момент, когда они осознают, что потеряли свою большую страну. И тогда уже будем думать, что с ними делать", - высказал мнение Владимир Машков в беседе с "АиФ-Крым".

Отметим, что дочь артиста Мария Машкова, проживающая с семьей в Америке, не разделяет точку зрения поддержавшего СВО именитого родителя. Более того, некоторое время назад она дала резонансное интервью, в котором дала понять, что порвала с ним все связи. Однако позднее Мария призналась, что все равно любит отца и надеется рано или поздно восстановить с ним отношения.

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