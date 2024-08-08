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Увеличилось число пострадавших в результате атаки ВСУ на Курскую область

20:47
  • четверг
  • 08 августа 2024

Новые данные от Минздрава

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что 66 человек пострадали в результате обстрелов Курской области со стороны ВСУ, девять из них дети. Также министр отметил, что 38 человек госпитализированы в медицинские учреждения Курской области, пятеро из них дети. Амбулаторная помощь оказана 19 пострадавшим, в том числе двум детям, передает ТАСС.

Отметим, что выделен 1 миллиард 800 миллионов рублей на помощь семьям, которые потеряли жилье. В настоящее время в Курске развернули работу девять пунктов временного размещения, часть беженцев уехали в Москву, Подмосковье и Орел.

Ранее стало известно, что жители Курской области, покинувшие опасные районы, получат единовременную выплату. Речь идет о десяти тысячах рублей.

Напомним, ситуация в регионе обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района. Однако российские военные остановили наступление.

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