Родившая Арзамасова показала фото второго ребенка и рассекретила его пол

Актриса поделилась радостью

Сегодня, 8 августа, Лиза Арзамасова родила второго ребенка. Радостной новостью популярная актриса поделилась в своем официальном канале в "Телеграм". "Сегодня Счастья стало Больше!" - написала радостная Арзамасова.

Но на этом она не остановилась. Елизавета опубликовала еще одну фотографию. На ней оказались запечатлены сама актриса, а также ее супруг, прославленный фигурист, тренер, продюсер Илья Авербух, и их второй ребенок.

"Ну здравствуй, Лия… Мы будем очень стараться…" - пообещала счастливая артистка.

Тем самым Арзамасова дала понять, что на сей раз у них родилась девочка. В пользу этого свидетельствует и розовое одеялко, которым укрыт младенец.

Многочисленные подписчики в комментариях рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Напомним, что у Ильи и Лизы есть сын Лев, которому на днях исполнится три года. Кроме того, от предыдущего брака у Авербуха есть взрослый сын Мартин. Его родила фигуристка Ирина Лобачева.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram