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Новые меры поддержки участников спецоперации приняли на конференции московской "Единой России"

21:38
  • четверг
  • 08 августа 2024

Также планируется расширить возможности закона "О ветеранах"

Меры поддержки участников СВО обсудили на конференции московского городского регионального отделения политической партии "Единая Россия". Кроме того заявлена инициатива расширить возможности федерального закона "О ветеранах".

Полным ходом идет гуманитарная миссия партии, начатая с первых дней СВО. Более шести тысяч тонн необходимой помощи удалось собрать и доставить на фронт. В зону боевых действий отправлено уже 24 гуманитарных конвоя. Более 450 машин с помощью для бойцов направили в зону СВО активисты районов и округов столицы.

Напомним, что в сентябре в Москве пройдут выборы депутатов. Голосование продлится с 6 по 8 сентября. На сайте "ПОЛИТМОСКВЫ" можно ознакомиться со списком кандидатов в Мосгордуму, также на сайте представлены кандидаты в депутаты ТиНАО. Проголосовать можно будет онлайн или на избирательном участке.

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