В России запретили продавать энергетики несовершеннолетним

Президент подписал соответствующий закон

Владимир Путин подписал закон, который запрещает продажу несовершеннолетним энергетических напитков. Согласно ему, продавец вправе отказать в продаже, если у него есть сомнения в возрасте покупателя, а тот, в свою очередь, не смог предоставить доказательств, указывающих на право покупки энергетических напитков. Закон вступит в силу с марта следующего года, передает ТАСС.

Кроме того, регионы смогут сами устанавливать перечень объектов, где запрещена продажа тонизирующих напитков, а также ограничения времени и мест их продажи.

Решение принять такой закон обусловлено тем, что до недавнего времени несовершеннолетние бесконтрольно покупали энергетики и распивали их в таком количестве, которое в результате вредило их здоровью.

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