Якобы это соответствует политике страны

На регулярном брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх прокомментировала удары ВСУ по Курской области. Она заявила, что действия украинских боевиков это "действия по защите от атак из этого региона", что "укладывается в политику США", передает ТАСС.

К слову, ранее в Брюсселе заявили, что Украина якобы действует в рамках законного права на самооборону.

Напомним, что ситуация в регионе обострилась утром 6 августа, когда украинские подразделения численностью до тысячи человек попытались захватить участок территории Суджанского района. Однако российские военные остановили наступление.

В результате пострадали 66 человек, девять из них дети.

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