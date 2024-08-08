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Владимир Путин подпи сал ряд новых законов

23:41
  • четверг
  • 08 августа 2024

Например, с 1 марта 2025 года продажа энергетиков по всей России будет осуществляться только с 18 лет

Владимир Путин подписал закон, согласно которому пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы получат надбавку к пенсии в размере 1 200 рублей.

Другие законы, подписанные президентом:

По всей России продажа энергетиков с 1 марта 2025 года будет осуществляться только с 18 лет.

Владельцы блогов и каналов с более 10 тысяч подписчиков будут предоставлять сведения о себе в Роскомнадзор.

Будут созданы специальные условия для получения образования инвалидами. В частности, термин "умственно отсталый" заменяется на термин "нарушение интеллекта".

Теперь количество sim-карт для одного абонента — не более 20 штук для граждан РФ, не более 10 — для иностранцев.

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