Пентагон: удары американским оружием в Курской области "укладываются в политику США"

Вашингтон всё ещё не поддерживает удары ВСУ американским оружием вглубь территории России
Удары американским оружием в Курской области "укладываются в политику США". Об этом в четверг, 8 августа, заявила пресс-секретарь ведомства Сабрина Сингх.
Штаты расценивают атаку ВСУ на курском направлении как "действия по защите от атак из этого региона". При этом в США считают, что нынешняя ситуация в Курской области не грозит эскалацией конфликта.
Сингх добавила, что Вашингтон всё ещё не поддерживает удары ВСУ американским оружием вглубь территории России.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram