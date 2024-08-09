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Пентагон: удары американским оружием в Курской области "укладываются в политику США"

01:33
  • пятница
  • 09 августа 2024

Вашингтон всё ещё не поддерживает удары ВСУ американским оружием вглубь территории России

Удары американским оружием в Курской области "укладываются в политику США". Об этом в четверг, 8 августа, заявила пресс-секретарь ведомства Сабрина Сингх. 

Штаты расценивают атаку ВСУ на курском направлении как "действия по защите от атак из этого региона". При этом в США считают, что нынешняя ситуация в Курской области не грозит эскалацией конфликта.

Сингх добавила, что Вашингтон всё ещё не поддерживает удары ВСУ американским оружием вглубь территории России.

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